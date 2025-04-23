Москва, 23 апреля, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Кремль проинформирует о визите в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, в случае если таковой состоится. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

AP/TASS/Alex Brandon

«Если это произойдет, мы вас проинформируем. Пока что-то конкретно сказать по этой теме я не могу. Ситуация достаточно подвижна. Все очень быстро меняется. Будем вас информировать, что называется, по факту. Чтобы исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания», — сказал Песков во время ежедневного брифинга, отвечая на вопрос журналистов о о том, приедет ли на этой неделе спецпосланник американского президента Уиткофф в Россию.

22 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт проинформировала о том, что Уиткофф на текущей неделе отправится в Россию, где рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. По ее словам, Уиткофф и президент США Дональд Трамп считают, что продвижение переговоров по урегулированию украинского конфликта происходит в правильном направлении.

Как передавало ИА Регнум, первый визит спецпосланника американского лидера в РФ состоялся 11 февраля. После переговоров российская сторона вернула США экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля, а Вашингтон освободил программиста Александра Винника.

Во второй раз Уиткофф посетил Москву 13 марта. Тогда он встретился с российскими представителями высокого ранга, а затем — с Путиным. В ходе встречи спецпосланник передал российской стороне информацию по инициативе Вашингтона о перемирии на Украине и получил от Путина «дополнительные сигналы» для Трампа.

Затем Путин встретился с Уиткоффом 11 апреля в Санкт-Петербурге. Беседа длилась более четырёх часов и была посвящена в том числе урегулированию украинского кризиса. Путин в ходе продолжительных переговоров с американским коллегой и его спецпредставителем дал понять, что не откажется от целей спецоперации.