Москва, 23 апреля, 2025, 12:32 — ИА Регнум. Встреча по Украине в Лондоне была необходима Соединённым Штатам для того, чтобы продолжить шаги по урегулированию конфликта. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Unsplash

Песков также уточнил, что переговоры в Лондоне сорвались, так как позиции сторон были разными, а сблизить их не удалось.

При этом он добавил, что президент России Владимир Путин остаётся открытым к контактам, как со странами Европы, так и с Украиной.

Новость дополняется