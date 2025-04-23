Москва, 23 апреля, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Россия по-прежнему выступает против появления западных «миротворцев» на Украине, заявил 23 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Ранее представители группы государств, готовых направить на Украину войска под видом миротворцев (так называемой «коалицией желающих»), анонсировали проведение встреч по данному вопросу. При этом 11 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас признала отсутствие единой позиции среди участников объединения и фактический провал переговоров, но добавила, что обсуждения продолжатся.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отмечал, что участники таких встреч, видимо, собираются обсуждать, сколько гробов готовы принять в Европе в случае отправки западных войск на Украину.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что Москва будет рассматривать размещение любых воинских контингентов НАТО на украинской территории как прямую вовлеченность альянса в военное противостояние с Россией. Министр подчеркнул, что Москва в этом случае не будет оставаться в роли наблюдателя.

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