Москва, 23 апреля, 2025, 12:26 — ИА Регнум. Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) самовольно оставили позиции в районе села Олешня в Курской области. Об этом 23 апреля сообщил источник в российской группировке войск «Север» со ссылкой на данные радиоперехвата.

Telegram/Генеральний штаб ЗСУ

«В ходе боя за Олешню командование ВСУ пыталось туда отправить один из батальонов 95-й бригады, но доподлинно известно, что военнослужащие данной бригады массово отказались идти в бой», — передаёт «РИА Новости» слова источника.

Ранее в силовых структурах сообщили, что находящаяся в курской Судже украинская группировка лишилась связи с командованием, на фоне чего бойцы противника начали массово покидать позиции в районном центре.

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