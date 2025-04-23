Москва, 23 апреля, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Российские военные освободили село Тарасовку в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Южная» освобождён населённый пункт Тарасовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Накануне оборонное ведомство информировало, что под контроль подразделений Южной группировки войск перешёл населённый пункт Сухая Балка в ДНР.

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