Вашингтон, 23 апреля, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Госсекретарь США Марко Рубио опасается, что руководители киевского режима могут вернуться к жестким позициям на переговорах, что будет препятствовать заключению соглашения, сообщило 23 апреля агентство Reuters со ссылкой на информированный источник.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«По словам европейского чиновника, Рубио выразил обеспокоенность, что Украина может вернуться к своим жестким позициям, препятствуя любым прорывам в переговорах», — сказано в сообщении.

В последние дни представители США вели переговоры с европейцами и представителями киевского режима, однако договориться об общей позиции не удалось, отметили авторы. По их данным, Вашингтон предлагал зафиксировать договорённость о признании Крыма российским, а страны Европы и Киев выступили против. Кроме того, представители европейских стран отказались обсуждать отмену своих санкций против России, добавили авторы.

Ранее министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины отменили встречу в Лондоне, которая была запланирована на 23 апреля. Вместо этой встречи обсуждение пройдёт на уровне представителей тех же стран более низкого ранга.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс сообщала, что переговоры в Лондоне по урегулированию конфликта на Украине пройдут без участия Рубио из-за его занятости. При этом газета The New York Times отмечала, что Рубио отменил поездку в Лондон в связи с тем, что Украина отвергла одно из ключевых предложений президента США Дональда Трампа об условиях мирного соглашения.

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