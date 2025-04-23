Москва, 23 апреля, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Правнучке советского лётчика Валерия Чкалова Дарье Богдановой (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) назначили штраф за распространение материалов без указания статуса иностранного агента. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

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Таганский суд Москвы признал Богданову виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ о нарушении порядка деятельности иностранного агента.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс рублей», — говорится в сообщении.

В феврале её также штрафовали на 45 тыс. рублей.

С июля 2024 года Богданова находится в реестре иноагентов Минюста РФ, а с октября того же года — в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее Измайловский суд Москвы заочно арестовал Богданову по статье о публичных призывах к терроризму, его оправдании или пропаганде через интернет.