В Москве проводят обыски у учредителей «Депутатов мирной России»*
В Москве проводят обыски у учредителей «Депутатов мирной России» Глека и Азара
Москва, 23 апреля, 2025, 12:11 — ИА Регнум. В Москве проходят обыски у сопредседателей и учредителей иностранной неправительственной организации (НПО) «Депутаты мирной России» (деятельность организации на территории РФ признана нежелательной). Об этом 23 апреля со ссылкой на источник сообщила газета «Известия».
Уточняется, что следственные мероприятия проходят у сопредседателя организации Игоря Глека и бывшего муниципального депутата Москвы Ильи Азара (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), а также членов учредительной конференции Галины Фильченко и Нодари Хананашвили.
Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовных дел по ст. 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации её деятельности»).
Как передавало ИА Регнум, в марте прокуратура Москвы направила в следственные органы материалы по итогам проверки и потребовала возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ») против уехавшего из России журналиста и экс-депутата Ильи Азара, а также ряда других бывших московских муниципальных депутатов, в том числе Глека, Елены Русаковой и Сергея Власова.
По данным ведомства, они причастны к деятельности «Депутатом мирной России». Эта структура представляет угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности и безопасности государства, подчеркнули в прокуратуре.
В конце октября организация провела в Берлине съезд, выбрав Глека сопредседателем, а Азара, Русакову и Власова — членами управляющего совета. Все четверо знают, что организация признана в России нежелательной. Несмотря на это, они, проживая за рубежом, проводят мероприятия, направленные на сохранение её функционала, поддержание её структуры и координацию сторонников.
21 февраля Минюст России признал Азара иностранным агентом. В ведомстве отметили, что он участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. Публикации содержали фейки о российской армии, а также недостоверную информацию о принимаемых российским руководством решениях и проводимой им политике. Азар публично выступал против спецоперации. Как отметили в Минюсте, он живет за пределами России и взаимодействует с признанной в РФ нежелательной организацией.
В августе 2022 года Азара, являвшегося депутатом Совета муниципальных депутатов округа Хамовники, суд оштрафовал на 50 тыс. рублей за публикацию в интернете материалов, подпадающий под ч. 2 ст. 20.3.3. КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»). В феврале 2023 года источник в правоохранительных органах сообщил ИА Регнум, что Азару, проживающему в Риге, грозит срок за дискредитацию ВС России.