* организация, деятельность которой признана нежелательной в России

Москва, 23 апреля, 2025, 12:11 — ИА Регнум. В Москве проходят обыски у сопредседателей и учредителей иностранной неправительственной организации (НПО) «Депутаты мирной России» (деятельность организации на территории РФ признана нежелательной). Об этом 23 апреля со ссылкой на источник сообщила газета «Известия».

Илья Питалев/РИА Новости

Уточняется, что следственные мероприятия проходят у сопредседателя организации Игоря Глека и бывшего муниципального депутата Москвы Ильи Азара (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), а также членов учредительной конференции Галины Фильченко и Нодари Хананашвили.

Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовных дел по ст. 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации её деятельности»).

Как передавало ИА Регнум, в марте прокуратура Москвы направила в следственные органы материалы по итогам проверки и потребовала возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ») против уехавшего из России журналиста и экс-депутата Ильи Азара, а также ряда других бывших московских муниципальных депутатов, в том числе Глека, Елены Русаковой и Сергея Власова.

По данным ведомства, они причастны к деятельности «Депутатом мирной России». Эта структура представляет угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности и безопасности государства, подчеркнули в прокуратуре.

В конце октября организация провела в Берлине съезд, выбрав Глека сопредседателем, а Азара, Русакову и Власова — членами управляющего совета. Все четверо знают, что организация признана в России нежелательной. Несмотря на это, они, проживая за рубежом, проводят мероприятия, направленные на сохранение её функционала, поддержание её структуры и координацию сторонников.

21 февраля Минюст России признал Азара иностранным агентом. В ведомстве отметили, что он участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. Публикации содержали фейки о российской армии, а также недостоверную информацию о принимаемых российским руководством решениях и проводимой им политике. Азар публично выступал против спецоперации. Как отметили в Минюсте, он живет за пределами России и взаимодействует с признанной в РФ нежелательной организацией.

В августе 2022 года Азара, являвшегося депутатом Совета муниципальных депутатов округа Хамовники, суд оштрафовал на 50 тыс. рублей за публикацию в интернете материалов, подпадающий под ч. 2 ст. 20.3.3. КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»). В феврале 2023 года источник в правоохранительных органах сообщил ИА Регнум, что Азару, проживающему в Риге, грозит срок за дискредитацию ВС России.