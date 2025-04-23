Нижний Новгород, 23 апреля, 2025, 12:34 — ИА Регнум. Нижегородское отделение Общероссийского Народного фронта (ОНФ) присоединилось к расследованию инцидента с найденными на одной из свалок области письмами студентов для бойцов спецоперации. Об этом сообщает «РИА Новости».

Павел Лисицын/РИА Новости

«Письма от студентов учебного заведения передавались нескольким волонтёрским организациям региона, в том числе в Народный фронт. Президентское движение подключилось к расследованию инцидента. Уверены, что виновных удастся найти», — цитирует агентство слова представителя регионального отделения ОНФ.

Ранее глава региона Глеб Никитин, комментируя произошедшее, назвал «моральным уродом» того, кто выбросил в мусор письма. Он пообещал найти и наказать виновных.

Как передавало ИА Регнум, центр поддержки военнослужащих Нижегородской области, действующий на базе Дома народного единства, объявил, что доставит все найденные на мусорном полигоне письма-треугольники на передовую «лично в руки военнослужащим».

Ранее предприниматели поделились историями о том, как помогают участникам спецоперации. Так, участница, которая готовила блины в торговом шале на Профсоюзной улице, самостоятельно организует сборы гуманитарной помощи для военных. В течение двух лет она вместе с другими неравнодушными людьми собирает продукты, бронежилеты, предметы первой необходимости и другие вещи, которые позже доставляют в зону боевых действий.