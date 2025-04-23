Москва, 23 апреля, 2025, 12:04 — ИА Регнум. В Государственную думу внесли проект закона о запрете рекламы эзотерических услуг. Соответствующая информация появилась в базе данных нижней палаты парламента 23 апреля.

Михаил Терещенко/ТАСС

Изменения предполагается внести в закон «О рекламе», а также в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», разрешив блокировку ресурсов, содержащих предложения об эзотерических услугах.

Под услугами данного вида законопроектом предлагается понимать деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, называющих себя алхимиками, астрологами, ведьмами, духовными гуру, магами и т.д. Кроме того, предлагается запретить рекламу кристаллотерапевтов, нумерологов, тарологов и т.п.

Как передавало ИА Регнум, о подготовке законопроекта ранее сообщила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она отметила, что такие практики, как астрология, магия, энергетическое «лечение», гадания, не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества.

Останина подчеркнула, что законопроект направлен на защиту граждан не только от психологического, но и от финансового вреда — по данным депутата, только в 2024 году мошенники в рамках указанных «практик» лишили граждан более 100 млрд рублей.

По данным исследования Yota, россияне в 2024 году стали заметно чаще интересоваться эзотерическими практиками. Число посетителей ресурсов об астрологии, гаданиях и нумерологии выросло по сравнению с 2023 годом на четверть, а прирост интернет-трафика таких ресурсов составил 38%.

Кроме того, сообщалось, что одним из стремительно набирающих популярность товаров на российских маркетплейсах стали гадальные карты, включая карты таро. В 2024 году россияне потратили на покупку таких предметов и руководств по их использованию почти 2 млрд рублей — более чем вдвое больше, нежели в 2022 году.