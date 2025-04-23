Москва, 23 апреля, 2025, 12:01 — ИА Регнум. МИД РФ выразил решительный протест послу Японии в связи с намерением Токио использовать доходы от замороженных российских активов для помощи киевскому режиму. Об этом сообщили в дипведомстве.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Уточняется, что 22 апреля состоялась встреча между директором Третьего департамента Азии МИД РФ Людмилой Воробьёвой и послом Японии в Москве Акирой Муто.

«В ходе обсуждения вопросов, касающихся состояния двусторонних отношений, японской стороне был заявлен решительный протест в связи с намерением использовать доходы от незаконно замороженных российских государственных активов для выделения кредитов в рамках пакета финансовой помощи Группы семи Украине», — говорится в сообщении по итогам встречи.

В МИД также отметили, что такой шаг Токио фактически является соучастием в преступлениях киевского режима и неизбежно повлечёт жесткие ответные меры со стороны России, при этом меры будут приняты в отношении наиболее чувствительных для Токио сфер. В дипведомстве подчеркнули, что ответственность за дальнейшую деградацию двусторонних отношений будет лежать целиком на Японии.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее также предупреждала, что ЕС в полной мере ощутит ответные меры Москвы в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что присвоение Западом российских средств и использование их против России не останутся безнаказанными.