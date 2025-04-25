Москва, 25 апреля, 2025, 14:25 — ИА Регнум. На долю России приходится пятая часть мировых запасов леса. Это и мощные природные фильтры, очищающие воздух от загрязнений, и источник кислорода, и среда обитания для множества видов животных и растений. Сохранять зеленые богатства помогает национальный проект «Экологическое благополучие». В регионы поставляют лесохозяйственную технику, модернизируют лесные питомники и семеноводческие центры. По всей стране выращивают сеянцы будущих деревьев и готовят под них почву.

Рослесхоз

Например, масштабные работы по лесовосстановлению ведутся в Алтайском крае. В Озеро-Кузнецовском лесничестве уже высадили более 1,5 млн сеянцев сосны на площади 615 гектаров. Посадочный материал вырастили в Алтайском лесном селекционно-семеноводческом центре.

А в Архангельской области для лесовосстановления подготовили более 14,5 млн сеянцев сосны и ели. Высадки леса начнутся после схода снега — в таких условиях молодые деревья лучше приживаются. А почву для них подготовили заранее, осенью.

«Их высадят на площади 5000 гектаров. Кроме того, этим материалом дополнят ранее созданные лесные культуры на площади более 1000 гектаров», — отметил зампредседателя правительства Архангельской области Игорь Мураев.

Внести свой вклад в восстановление лесов может каждый, приняв участие в акции «Сад памяти», которая проходит в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». В планах волонтеров — высадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем во время Великой Отечественной войны.

ВКонтакте/Акция «Сад памяти»

В Башкирии участники акции создали геоглиф в виде слова «Победа». Он расположен на склоне холма около деревни Новые Бишинды. В создании этого объекта приняли участие работники лесхоза, школьники и преподаватели.

«Мы не просто расположили сосны рядами, а посадили их в виде слова «Победа» — рассмотреть его можно с высоты. Высота каждой буквы — 10 метров, а расстояние между деревьями составило полметра. Мы берем шефство над этим объектом: будем следить за тем, чтобы «буквы» не разрастались и сохраняли опрятный вид. Неприжившиеся саженцы заменим на новые», — рассказала сотрудник Туймазинского лесхоза Алсу Назмутдинова.

К акции также присоединилась Тамбовская область. В Рассказовском округе высадили около 2 тыс. саженцев.

«Ежегодная акция «Сад памяти» несёт в себе не только патриотическую идею, но и экологическую. <…> Сами люди понимают, насколько важно сохранять леса, ведь от них зависит климатическое равновесие, а уже выросшие деревья — это ценный стратегический ресурс страны», — говорит директор Рассказовского лесхоза Андрей Мешков.

Ещё более 29 тыс. саженцев сосны высадят в этом году на Платоновском участке тамбовского лесхоза. Место для высадок выбрали неслучайно: более 80 лет назад там формировалась Вторая гвардейская армия, которая позже принимала участие в Сталинградской битве.

В ближайшее время эстафету подхватят и другие регионы. 29 апреля одно из центральных мероприятий пройдет в Туле: там высадят 80 туй, символизирующих 80-летие Великой Победы. На мероприятии почтят память участников Тульской операции: в течение 45 дней защитники города отражали массированные бомбардировки и яростные атаки противника, но город не сдали.

Памятную аллею высадят на территории Пролетарского парка культуры и отдыха. Организаторы отмечают, что высаженные деревья не только увековечат подвиг защитников Отечества, но и станут важным вкладом в сохранение и восстановление лесного богатства нашей страны.

Новый памятный сад в канун 80-летия Великой Победы появится и в центре Светлогорска Калининградской области. Торжественное открытие сквера в честь Героя Советского Союза Евгения Николаевича Преображенского запланировано на 3 мая. Именно под командованием Преображенского в 1941 году полк дальних бомбардировщиков морской авиации совершил первый налёт на Берлин.

«У нас будет сквер, который мы открываем в честь героя Великой Отечественной войны — лётчика Евгения Преображенского. И там же мы высаживаем «Сад памяти». Это будут саженцы сирени, сосны и сакуры. Дальше мы передвигаемся в наше лесничество, где высаживаем дубы», — отметила ИА Регнум один из организаторов Ашхеник Азарян.

Принять участи в акции «Сад памяти» может любой желающий. Для этого нужно зайти на сайт сад-памяти.рф, найти на карте свой регион и зарегистрироваться на удобной локации. Необходимый инвентарь и посадочный материал выдадут на месте. Также высадить памятное дерево можно самостоятельно: в таком случае важно не забыть добавить локацию на карту проекта.

Как сообщало ИА Регнум, одна из ключевых задач национального проекта «Экологическое благополучие» — обеспечение 100% соотношения лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесов. В последние четыре года этот показатель удалось не только достичь, но и перевыполнить. Например, в 2024 году площадь лесовосстановления в 1,5 раза превысила площадь утраченных деревьев.