Никосия, 23 апреля, 2025, 11:47 — ИА Регнум. Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского по Крыму, после которых госсекретарь США Марко Рубио оказался от поездки в Лондон на встречу по Украине, подорвали мирный план США по урегулированию конфликта. Такое мнение 23 апреля высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

Efrem Lukatsky/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

Репортёр отметил, что накануне Зеленский выступил против условия плана, представленного специальным посланником президента США Дональда Трампа Кита Келлога, признавать Крым российским регионом.

«Этот план с треском проваливается, и сам Келлог потерпит неудачу. Рубио и [спецпосланник президента США Стива] Уиткоффа не будут участвовать», ― написал Христофору в социальной сети X.

По его словам, сейчас у главы Белого дома будет идеальный повод выйти из процесса по разрешению украинского конфликта. Россия же сможет до конца выполнить поставленные спецоперацией задачи, указал журналист.

Как передавало ИА Регнум, министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины отменили встречу в Лондоне, которая была запланирована на 23 апреля. Телеканал Sky News сообщил, что вместо этой встречи обсуждение пройдёт на уровне представителей пяти стран, но рангом ниже.

При этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига будет присутствовать в Лондоне. Планируется, что он проведёт отдельную встречу с британским коллегой Дэвидом Лэмми.

Британское издание Independent написало, что представители США отправятся в Лондон, чтобы предъявить киевским чиновникам «ультиматум» в пользу России, а не для переговоров по урегулированию конфликта. В статье упоминалось, что американская делегация предложит Зеленскому признать Крым российским и согласиться с тем, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс позднее сообщила, что переговоры в Лондоне по урегулированию конфликта на Украине пройдут без участия Марко Рубио из-за его занятости. Вместо него во встрече будет участвовать Келлог. Также не предполагается участие во встрече Уиткоффа.

Ранее, 22 апреля, газета The New York Times написала, что Рубио отменил поездку в Лондон в связи с тем, что Украина отвергла одно из ключевых предложений президента США Дональда Трампа о соглашении, которое положит конец боевым действиям с Россией. Утверждается, что на решение госсекретаря США повлияло заявление главы киевского режима о непринятии одного из вариантов Белого дома по разрешению кризиса — о признании Украиной Крыма в качестве российской территории.

Согласно источникам The Wall Street Journal, признание Крыма российским регионом и отказ от вступления в НАТО входят в перечень условий, которые администрация США выдвинула Киеву для завершения конфликта.