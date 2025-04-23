Грозный, 23 апреля, 2025, 11:39 — ИА Регнум. Семнадцатилетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, начальник его службы безопасности Адам Кадыров занял пост секретаря Совбеза республики. Ведомство упомянуло его в таком статусе в Telegram-канале.

Елена Афонина/ТАСС

«В рамках исполнения поручения секретаря Совета безопасности Чеченской Республики Адама Рамзановича Кадырова его заместители Аслан Жулагов и Саламбек Абдрашитов провели очередную рабочую встречу с первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Ризваном Залаевым», — говорится в сообщении.

Отмечено, что участники встречи обсудили результаты проверочных мероприятий на объектах газонаполнительных станций.

Чеченские власти официально не информировали о назначении третьего сына главы республики на новую должность. При этом на сайте Совбеза республики также указано, что Адам Кадыров занимает пост секретаря.

Глава Чечни, говорится в описании ведомства, формирует и возглавляет Совбез. Он назначает на должность секретаря Совбеза, возглавляющего аппарат ведомства.

Ранее, 1 апреля, стало известно о назначении Адама Кадырова куратором регионального главка МВД. В ведомстве отметили, что назначение исполнено по поручению главы республики.

На новом посту Адам Кадыров представил полицейским нового руководителя оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД, а также провёл награждение отличившихся сотрудников.

Как сообщало ИА Регнум, сын Кадырова вошёл в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы российского региона. Это назначение он получил в начале ноября 2023 года в возрасте 15 лет, вскоре после того, как ему присвоили звание Героя Чечни.