Самарканд, Узбекистан, 23 апреля, 2025, 11:59 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках визита в Узбекистан отметил, что у Вечного огня в Самарканде нет надписи на русском языке.

Telegram/МИД России С. В. Лавров принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к монументу «Скорбящая мать»

В ходе экскурсии дипломат заметил, что у мемориала павшим воинам «Скорбящая мать» памятные слова «You are always in our heart, my dear» не переведены на русский язык, а указаны лишь на английском.

«Я смотрю, на английском там надпись. Ну русского не вижу. Мать — это самое святое», — передаёт ТАСС обращение Лаврова к экскурсоводу.

При разговоре присутствовал глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов.

В Самарканде российский дипломат находится с двухдневным официальным визитом. 23 апреля у него также запланирована встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что все главы стран Содружества, включая Мирзиёева, посетят Москву на День Победы. О своём присутствии заявили: президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.