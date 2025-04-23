Лондон, 23 апреля, 2025, 11:38 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) не намерен снимать санкции с России. Об этом сообщает британское агентство Reuters.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Предложение США о признании Крыма российским является неосуществимой идеей для Европы и Украины. Другим камнем преткновения стал вопрос снятия антироссийских санкций до достижения договоренностей по урегулированию конфликта, против чего решительно выступает Европа», — пишет агентство.

Авторы статьи подчеркивают, что Европа «все больше обеспокоена» попытками администрации президента США Дональда Трампа наладить отношения с Москвой. При этом предложения Вашингтона в рамках процесса урегулирования оказались неприемлемыми для европейских стран и Киева.

18 апреля агентство Bloomberg писало о том, что во время встреч в Париже 17 апреля были обнародованы контуры плана США, предполагающие ослабление санкций против России, «заморозку боевых действий» на Украине, отказ Киева от территорий, которые воссоединились с РФ. Кроме того, также должен быть снят с повестки дня вопрос вступления Украины в НАТО.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров в этот же день в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что ключевым вопросом в урегулировании украинского конфликта остаются пять территорий — Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области. Но, помимо этого, есть множество других проблем, добавил он.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, российский лидер указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.