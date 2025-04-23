Красногорск, 23 апреля, 2025, 11:30 — ИА Регнум. Эксперты обвинили активистов КПРФ в использовании экологической повестки в политических целях. «Только решили вопрос с несистемной оппозицией, которая за деньги USAID раскачивала народ на борьбу за экологию, так ее место заняла КПРФ. Работают по одной схеме», — пишет в своем Telegram-канале телерадиоведущий, первый зампред комиссии по просвещению Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

РИА Новости/Владимир Смирнов

В числе жертв движения «Людей дела» Гаспарян называет инфраструктурные проекты Московской области на десятки миллиардов рублей: индустриальные парки в Лесном (это Пушкинский городской округ) и Данилово (Домодедовский район). Журналист назвал возмутительные попытки активистов вовлечь в конфликт военнослужащих СВО. «Однако больше всего возмущает, что эти сволочи решили использовать образ ребят с СВО, сделав фейковое видео с обращением к президенту. Если съемки все же настоящие, в чем я откровенно сомневаюсь, то это еще хуже, поскольку получается, что военных вовлекают в протестные истории», — отметил он. «Понятно, зачем все это надо КПРФ, но вы, ребята, берега потеряли. И ваши действия точно повод для проверки соответствующих органов», — резюмирует Армен Гаспарян.

Как пишет в «Независимой газете» директор Центра политической информации Алексей Мухин, строительство нового производственного кластера или дороги влечет за собой неизбежные изменения в ландшафте. «У проживающих поблизости людей это может вызывать естественную негативную реакцию. Но как только эта реакция выходит за рамки локального обсуждения и начинает привлекать к себе внимание политических акторов, ситуация меняется», — отмечает он. Когда началось строительство индустриальных парков в Лесном и Данилово, рассказывает политолог, у местных жителей возникли абсолютно разумные вопросы, которые вполне могли бы стать предметом конструктивного диалога. Но по мере развития ситуации переменилась форма и тональность вопросов, были направлены коллективные жалобы в суды и следственные органы, видеообращения к политическому и силовому руководству страны.

Мухин отмечает, что в конфликтах в Данилово и Лесном обнаруживается участие движения «Люди дела», созданного под эгидой подмосковных коммунистов. Руководят движением члены КПРФ Алексей Житков и Кирилл Палагин. «Несмотря на то, что формально каждый из них представляет разные муниципальные отделения (Житков из Лобни, Палагин из Домодедово), работают они по всей области и строго по шаблону: локальная проблема — массовая мобилизация — коллективные обращения — политические требования… Любой очаг народного недовольства может быть встроен в стратегию будущей парламентской гонки», — уверен глава Центра политической информации.

По мнению Мухина, для реализации своих политических целей левые силы тормозят масштабные инфраструктурные проекты, сковывая бизнес, «пускай он даже создает рабочие места для тех самых трудящихся и формирует налоговую базу для всего региона».