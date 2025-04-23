Нижнекамск, Татарстан, 23 апреля, 2025, 11:30 — ИА Регнум. В аэропорту Нижнекамска сняли временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«В аэропорту Нижнекамск (Бегишево) в 11:06 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в работе воздушной гавани были объявлены ограничения для обеспечения безопасности полётов.

Как передавало ИА Регнум, временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Бегишево Нижнекамска с 08:00 мск. Ранее Росавиация в целях безопасности ограничила работу аэропортов в Казани и Ульяновске. Воздушные гавани с 07:30 мск временно не принимали и не отправляли рейсы.