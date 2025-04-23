Санкт-Петербург, 23 апреля, 2025, 11:13 — ИА Регнум. Суд в Санкт-Петербурге заочно признал Валерия Шляфмана виновным в убийстве певца Игоря Талькова, произошедшем в 1991 году. Об этом сообщил корреспондент ИА Регнум из зала суда.

Владимир Яцина/Фотохроника ТАСС Игорь Тальков

«Суд постановил: Шляфмана Валерия Михайловича признать виновным, по совокупности преступлений назначить Шляфману наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — огласила решение судья Ирина Гречишко.

Шляфман признан виновным по п. «д» ст. 102 УК РСФСР («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершённое способом, опасным для жизни многих людей»), ст. 15, п. «д» ст. 102 УК РСФСР («Покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей»).

До задержания обвиняемого мера пресечения в виде заключения под стражу осталась без изменений. Адвокат Шляфмана Евгений Моргунов во время оглашения приговора не присутствовал.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля в ходе прений обвинение запросило для Шляфмана 14 лет колонии. При этом защитник подсудимого просил оправдать его клиента.

По версии следствия, 6 октября 1991 года в петербургском Дворце спорта «Юбилейный» директор Талькова Шляфман из-за спора об очередности выступления артистов выстрелил в Игоря Малахова, представлявшего интересы певицы Азизы, но тот увернулся. В результате пуля попала в Талькова, от полученного ранения музыкант скончался.

В ходе расследования было допрошено более 150 свидетелей, в том числе артистов, сотрудников Дворца спорта и правоохранителей, которые оказались на месте происшествия. Свидетелями по этому делу проходят Наташа Королёва, давшая показания в суде 13 ноября 2024 года, Игорь Николаев, Богдан Титомир, Лолита Милявская, Олег Газманов и некоторые другие звезды эстрады.

Сам Шляфман покинул Россию в 1992 году и скрывается в Израиле.