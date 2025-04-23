Курск, 23 апреля, 2025, 11:14 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил России ведут интенсивные бои с украинскими формированиями в районе села Горналь Курской области. Об этом 23 апреля сообщили в российских силовых структурах.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

«В районе Горналя продолжаются интенсивные бои, выдавливаем противника», — процитировал ТАСС источник в силовых структурах.

Других подробностей не приводится.

Как передавало ИА Регнум, украинские формирования устроили в приграничном Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре опорный пункт с миномётными и артиллерийскими расчётами. Также в исторических зданиях дислоцировался личный состав украинских формирований. Российские военные потребовали, чтобы противник сдался.

На фоне больших потерь отдельные группы элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ пытались сбежать с территории монастыря. Как сообщили российские бойцы, среди оккупировавших обитель были иностранные наёмники, в том числе кубинцы и колумбийцы.

19 апреля начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что армия России заканчивает зачистку территории Свято-Николаевского Белогорского монастыря в селе Горналь. Герасимов сообщил, что российские военнослужащие уже освободили 99,5% Курской области, около 1,26 тыс. кв. км.

22 апреля Минобороны показало кадры освобождения российскими войсками от ВСУ обители в Горнале. На видео военнослужащие группировки российских войск «Север» выполняют боевую работу в районе мужского монастыря.

ВСУ 22 апреля потеряли в Курской области более 160 военных, а также несколько единиц техники, в том числе танк и зенитный ракетный комплекс. Также украинская армия лишилась шести пунктов управления БПЛА, склада боеприпасов и склада технического имущества. Днём ранее, 21 апреля, ВС РФ по окончании пасхального перемирия продолжили вытеснять ВСУ из Курской области. Потери противника на данном направлении превысили 75 тыс. человек. Также украинские формирования лишились тысяч единиц техники.