Москва, 23 апреля, 2025, 11:11 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ходе интервью не оскорбляла и не обижала корреспондента, который защищал Вооружённые силы Украины (ВСУ) и главу киевского режима Владимира Зеленского.

Telegram/Мария Захарова Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Ранее Захарова опубликовала в своём Telegram-канале интервью с неназванным корреспондентом одного из СМИ, которое не вышло в эфир из-за шокирующего содержания. В ходе беседы журналист принялся сначала аккуратно, а потом всё более активно защищать Зеленского и ВСУ. Под конец интервью он и вовсе начал смеяться, говоря о зверствах ВСУ в Курской области.

«Никто не оскорбляет, никто не обижает. Ни одним словом в этом интервью я не покусилась на его человеческое достоинство, я не задала ни одного провокационного вопроса, я никаким образом не задела. Моя задача — отвечать на вопросы и разъяснять позицию моей страны по тем вопросам, которые входят в мои функциональные обязанности. Чего только не было! И оскорбления были, и угрозы были и продолжаются. Меня это никаким образом не интересует и не волнует. Я делаю свою работу, но с такой историей я имею дело впервые. Я такого не видела ни разу», — отметила Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат также уточнила, что во время интервью она лишь дала отпор ложной пропаганде, которая была нацелена на промывку мозгов. Также она добавила, что перед беседой она не анализировала биографию самого корреспондента, а только ознакомилась с перечнем тем.

Как передавало ИА Регнум, ранее Мария Захарова поинтересовалась у кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца, какую историческую эпоху он хочет повторить, заявляя о намерении Германии взять под контроль ситуацию в Европе и мире. Она обратила внимание на его слова о том, что Германия «не громко, но надёжно, не высокомерно, а в партнёрском духе» снова возьмет на себя ответственность — в Европе и мире.