Новосибирск, 23 апреля, 2025, 11:09 — ИА Регнум. Прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой временно приостановлено. Об этом 23 апреля журналистам сообщил коммерческий директор новосибирского аэропорта Толмачево Станислав Таравков.

Global Look Press/Markus Mainka/picture alliance

Он уточнил, что авиакомпания Myanmar Airways International (MAI) прекратила выполнять рейсы в Новосибирск из-за низкой загрузки и землетрясения.

«На сегодняшний день Мьянма отменила все рейсы в весенне-летнем расписании, поэтому загрузки нет, как и самолётов этой авиакомпании, к сожалению. До этого, когда они выполняли программу, к сожалению, загрузка была не очень высокая», ― добавил Таравков.

По его словам, аэропорт максимально пытался поддержать перевозчика различными рекламными акциями, сбором туристических организаций, но загрузка рейса до последнего времени была невысокой. Также, отметил коммерческий директор, на отмену рейсов из Мьянмы в Новосибирск повлияло в том числе произошедшее в стране разрушительное землетрясение. Между тем аэропорт ожидает, что перевозчик вернётся к выполнению рейсов в осенне-зимнем расписании.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года между Россией и Мьянмой возобновили прямое авиасообщение после 30 лет перерыва. Первый рейс в Мьянму авиакомпании Myanmar Airways International по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск был выполнен из аэропорта Толмачево 5 сентября. Обратный авиарейс в Мьянму вылетел в 00:10 по местному времени 6 сентября (20:10 мск 5 сентября).

Авиакомпания совершала рейсы из России в Мьянму по средам и воскресеньям. Из Мьянмы в Россию пассажиры летали по вторникам и субботам.

28 марта в Мьянме произошло землетрясение, магнитуда которого, по разным оценкам, составила от 7,7 до 7,9. Его эпицентр находился около города Мандалая в округе Сикайн, второго по величине города в стране. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 3,7 тыс. человек.