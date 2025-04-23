Москва, 23 апреля, 2025, 11:13 — ИА Регнум. Пассажиры рейса Москва — Сочи более чем на сутки застряли в Минеральных водах из-за вынужденной посадки самолёта. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

Александр Кряжев/РИА Новости

Он уточнил, что рейс UTA-249 авиакомпании Utair вылетел из Москвы в Сочи утром 21 апреля, но в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту назначения приземлился на запасном аэродроме в Минводах.

Перевозчик смог отправить самолёт по маршруту только вечером 22 апреля, в 18:16 мск. На борту находились 79 пассажиров, остальные 90 человек решили добираться до Сочи самостоятельно.

В обратный рейс из Сочи в Москву самолёт отправился тем же вечером, в 20:42 мск. Он совершил посадку во Внуково в 00:07 мск, доставив в столицу 88 пассажиров, добавил представитель ведомства.

Он отметил, что длительная задержка рейса авиакомпании Utair вызвала резонанс.

«Росавиация напоминает, что авиакомпании должны неукоснительно соблюдать все положенные по законодательству права пассажиров. Ключевая задача перевозчиков — работа в интересах граждан», — подчеркнул Кореняко.

Ранее ИА Регнум сообщало о длительной задержке рейса авиакомпании AlMasria, которым российские туристы вылетели из Египта в Калининград. В ночь на 16 февраля борт совершил вынужденную посадку в польской Познани, так как в районе калининградского аэропорта Храброво был сильный снегопад. Польская сторона дала разрешение на экстренную посадку, но не заправляла самолёт и не позволяла ему взлететь. После десяти часов ожидания на борту подошли к концу запасы еды и воды, пассажиры жаловались, что не могут пользоваться туалетом. Самолёт всё же отправили по маршруту около полудня по московскому времени.

В Храброво также долго ожидали вылета пассажиры с билетами в Шарм-эль-Шейх. После консультаций Росавиации с авиакомпанией AlMasria египетская сторона направила в Калининград резервный экипаж. В результате рейс до Шарм-эш-Шейха был выполнен с опозданием более чем на сутки.