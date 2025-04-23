Лондон, 23 апреля, 2025, 11:04 — ИА Регнум. Переговоры по украинскому урегулированию на уровне глав МИД четырех стран, которые должны были состояться в Лондоне в 23 апреля, отложены. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на слова представителя Министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

ANDY RAIN/EPA/ТАСС

«Посвященная мирным переговорам по Украине встреча с участием министров иностранных дел отложена. Переговоры на уровне официальных представителей стран будут продолжаться, однако они закрыты для прессы», — цитирует издание слова представителя.

В британском МИД подтвердили, что встреча состоится на уровне экспертов.

Ранее телеканал Sky News сообщал о том, что министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины отменили встречу в Лондоне. При этом глава украинского МИД Андрей Сибига будет присутствовать в Лондоне. Планируется, что он проведёт отдельную встречу.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский объявил, что переговоры в Лондоне по Украине в расширенном формате пройдут 23 апреля. Тогда в Британии заявляли о том, что представители американской стороны в ходе встречи собираются предъявить киевским чиновникам «ультиматум» в пользу России, а не вести переговоры по урегулированию конфликта. В статье издания Independent упоминалось, что американская делегация предложит Зеленскому признать Крым российским и согласиться с тем, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО.

Позднее глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс проинформировала о том, что переговоры в Лондоне по урегулированию украинского конфликта пройдут без участия госсекретаря США Марко Рубио из-за его занятости. Вместо него на встрече будет присутствовать спецпосланник главы Белого дома Кит Келлог.

Немногим ранее, 22 апреля, газета The New York Times предположила, что Рубио отменил поездку в Лондон из-за того, что Украина отвергла одно из ключевых предложений президента США Дональда Трампа о соглашении, предполагающем прекращение боевых действий с Россией. Утверждается, что на решение госсекретаря США повлияло заявление главы киевского режима о непринятии одного из вариантов по разрешению кризиса — о признании Украиной Крыма в качестве российской территории.