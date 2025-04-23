Москва, 23 апреля, 2025, 11:53 — ИА Регнум. Жестоко избитый старшеклассниками в Новой Москве 14-летний Сергей (все имена несовершеннолетних здесь и далее изменены) поделился с журналистами ИА Регнум своими эмоциями после новостей о задержании его обидчиков Ильназа и Джамала, а также увольнения директора школы Дмитрия Ланщикова.

Соцсети Пострадавший 14-летний Сергей (имя изменено)

В разговоре с журналистами ИА Регнум 14-летний Сергей, ученик восьмого класса одной из школ в Новой Москве, ставший жертвой жестокого избиения прямо в стенах учебного заведения, рассказал, что очень рад санкциям, которые последовали после инцидента.

Фото с сайта школы Директор школы Дмитрий Ланщиков

«Ура! Я очень рад, что директора нашей школы уволили, а Ильназа и Джамала задержали! Безопасности в школе вообще нет, а директор только ходил по кабинетам и смотрел, чтоб дети в телефонах не сидели, какой-то реальной работы со школьниками не было», — рассказал ИА Регнум Сергей.

По словам школьника, ранее в учебном заведении его уже травили и притесняли агрессивные подростки, а администрация школы, по словам парня, закрывала на это глаза. Теперь Сергей надеется, что ситуация с безопасностью в школе изменится в лучшую сторону.

«Надеюсь, что мой ужасный опыт — этот случай — послужит толчком к тому, что ситуация в школе начнет меняться к лучшему, что теперь хулиганы перестанут притеснять ребят», — рассказал ИА Регнум Сергей.

Соцсети 15-летние Джамал и Ильназ (имена изменены)

Молодой человек отметил, что до сих пор находится в больнице. Сегодня врачи планируют провести ему операцию на сломанной челюсти, сделать шинирование сколотых зубов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что днем 21 апреля в одной из школ в Новой Москве двое девятиклассников, 15-летние Ильназ и Джамал, жестоко избили 14-летнего восьмиклассника Сергея. Инцидент произошел в здании школы во время перемены.

После того как старшеклассники повалили свою жертву на пол и стали пинать ногами по голове, у подростка начались судороги, изо рта пошли пена и кровь. Сергея экстренно доставили в реанимацию с подозрением на перелом челюсти и сотрясением мозга.

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После случившегося СК России возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве по факту избиения школьника. Следователи сообщили, что задержали двух школьников, причастных к избиению Сергея. Ход расследования резонансного происшествия взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

Вечером 22 апреля около школы прошло собрание возмущенных происшествием, а также бездействием администрации школы родителей. В результате департамент образования города Москвы принял решение об освобождении директора школы от занимаемой должности.