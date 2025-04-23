Вашингтон, 23 апреля, 2025, 10:51 — ИА Регнум. Бывшего президента США Джона Кеннеди устранили из-за связи с советской шпионкой. Об этом в беседе с Radar Online сообщил отставной майор американских военно-воздушных сил, историк Ральф Ганис.

Walt Cisco/Dallas Morning News

Бывший военный заявил, что у него есть доказательство того, что убийство Кеннеди было «делом рук своих». Это было сделано, чтобы избавить главу государства от большого позора. Смерть Кеннеди якобы предотвратила грандиозный скандал из-за его сексуальной связи с советской разведчицей.

«Надвигалась национальная катастрофа. Эта информация вот-вот должна была стать достоянием общественности, что полностью опозорило бы президента. Он спал с советским агентом. Это была бы огромная моральная победа Советов в разгар холодной войны», — объяснил Ганис.

Согласно полученным историком документам, экс-президента США якобы устранили члены так называемого Национального командования. В эту группу входили ближайшие коллеги американского лидера, включая госсекретаря Дина Раска и министра обороны Роберта Макнамары.

Ганис также утверждает, что 22 ноября 1963 года в Кеннеди стрелял не Ли Харви Освальд, а бывший капитан французской армии Жан Рене Суэтр. Издание отметило, что эта информация отчасти подтверждается недавно опубликованными документами ФБР по делу Кеннеди. В них, в частности, Суэтр упоминается как один из вероятных участников покушения на президента.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп в январе подписал исполнительный указ, предписывающий рассекретить все документы, касающиеся убийства 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди и его брата сенатора Роберта Кеннеди, а также активиста за права темнокожих в США Мартина Лютера Кинга.

17 марта глава Белого дома сообщил, что к публикации подготовят около 80 тыс. страниц, при этом текст не будут редактировать. На следующий день Национальный архив США опубликовал рассекреченные документы об Кеннеди. Коллекция записей состоит из более чем 6 млн страниц. Большая часть документов была рассекречена и уже доступна общественности как лично, так и онлайн.

Кеннеди убили во время его поездки в Даллас, штат Техас, 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что его убийцей был бывший морпех американской армии Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Самого Освальда через два дня после задержания застрелил человек из толпы. Власти США должны были рассекретить документы, касающиеся убийства Кеннеди, в 2017 году, но сначала президент Трамп, а затем сменивший его в 2021 году Джозеф Байден дали спецслужбам дополнительное время на оценку документов перед их публикацией с целью установить, не повредит ли информация интересам и международным отношениям США.