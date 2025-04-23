Москва, 23 апреля, 2025, 10:54 — ИА Регнум. Федеральной антимонопольной службе (ФАС) необходимо принимать более жёсткие меры, чтобы бороться с наценками посредников и препятствовать росту цен на продукты первой необходимости. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии ФАС.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Перед службой стоят важные задачи по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства. В первую очередь — для борьбы с ростом цен. Как в промышленности, где подорожание сырья и комплектующих увеличивает себестоимость, вымывает средства из оборота и снижает рентабельность, так и в рознице, на полках магазинов, где такое повышение бьёт по карману наших граждан», — отметил он.

По словам Мишустина, именно наценки посредников являются одним из основных факторов роста цен. Он призвал сделать акцент на сокращении такого рода цепочек за счёт усиления активности взаимодействия с поставщиками и торговыми сетями. В случае необходимости должны приниматься жёсткие меры, добавил глава российского правительства.

Мишустин также напомнил, что уже затрагивал данную тему в ходе отчёта правительства в Госдуме.

Как передавало ИА Регнум, в конце марта в пресс-службе ФАС заявили о планах провести проверку в отношении роста цен на макароны Barilla. Уточняется, что ведомство запросило у организации данные об объёмах производства, реализации и ввозе товара на территорию РФ, средневзвешенной себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности и калькуляции затрат с января 2024 года

Ранее ФАС также проверила обоснованность роста цен на сливочное масло. Специалисты ведомства не выявили признаков сговора производителей. Установлено, что на себестоимость продукции повлияли повышение цен на сырье и другие экономические факторы.