Пекин, 23 апреля, 2025, 10:55 — ИА Регнум. Китай решительно выступает против безосновательных обвинений и манипуляций со стороны Киева, заявляющего об участии бойцов и компаний КНР в украинском конфликте. Об этом сообщает пресс-служба китайского МИД.

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«Китай решительно против необоснованных обвинений и политических манипуляций», — сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге, отвечая журналисту, который попросил прокомментировать недавний вызов посла КНР в украинский МИД.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол КНР в Киеве Ма Шенкунь был вызван в министерство иностранных дел Украины. В украинском дипведомстве замминистра иностранных дел Евгений Перебийнис выразил серьёзную обеспокоенность возможным взаимодействием Москвы и Пекина в оборонной сфере.

По словам Перебийниса, доказательства таких фактов были переданы украинскими спецслужбами китайской стороне.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля Зеленский в своем в Telegram-канале опубликовал пост о том, что ВСУ якобы взяли в плен двух бойцов армии Китая. По его словам, воюющих на стороне российской армии граждан КНР «значительно больше, чем двое», и взяли их в плен якобы на территории ДНР.

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал безответственными заявления об участии китайских военных в боевых действиях в украинском конфликте, эта информация не имеет никаких оснований. Цзянь напомнил, что позиция Пекина по украинскому вопросу ясна и получила широкое признание международного сообщества.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко также опроверг участие граждан Китая в боевых действиях на Украине. По его словам, у китайских властей весьма взвешенная и выверенная позиция по урегулированию конфликта на Украине, за что Москва благодарна Пекину.