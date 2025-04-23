Москва, 23 апреля, 2025, 10:34 — ИА Регнум. Некоторые российские банки начали сокращать лимиты по кредиткам и блокировать операции у тех пользователей, которые регулярно избегают выплаты процентов. Об этом заявил зампред правления одного из российских банков Станислав Тывес, выступая на форуме «Финансы новой цифровой эпохи».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Если раньше клиенты, которые пользовались кредитной картой, не платили банку годами проценты и думали, что в банках этого никто не понимает, то неожиданно за последние полгода клиентам показали, что банки про это понимают. Если по ключевой ставке 6% и большом объёме кредитов наличными банки это терпели, то при «ключе» 21% и низких объёмах выдач кредитов наличными банки просто начинают блокировать этих клиентов и говорить: «Уходите в другие банки», — отметил он.

В комментарии для РБК Тывес также добавил, что такие «рационализаторы» являются недоходными, а значит и нежелательными пользователями банковских услуг, поэтому многие кредитные организации изменили свой подход и теперь стремятся минимизировать количество таких клиентов за счёт сокращения лимитов и блокирования операций по кредитным картам.

Речь идёт о пользователях, использующих только беспроцентный период (грейс-период) по кредитным картам, который обычно составляет несколько месяцев. Потратив деньги с карты, они вносят данную сумму до начала начисления процентов, тем самым не принося доход банку. Таких пользователей кредитных карт в банках называют «грейсерами».

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году количество выдач кредитных карт в России сократилось на 40% по сравнению с прошлым годом, а общий объём одобренных лимитов уменьшился на 32%. К решению снизить лимиты по кредиткам банки привели высокая закредитованность населения и ожидание нового роста ключевой ставки Центробанка.