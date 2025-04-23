Банки начали блокировать операции по кредиткам у части пользователей
Банки стали блокировать операции по кредиткам у лиц, избегающих выплат процентов
Москва, 23 апреля, 2025, 10:34 — ИА Регнум. Некоторые российские банки начали сокращать лимиты по кредиткам и блокировать операции у тех пользователей, которые регулярно избегают выплаты процентов. Об этом заявил зампред правления одного из российских банков Станислав Тывес, выступая на форуме «Финансы новой цифровой эпохи».
«Если раньше клиенты, которые пользовались кредитной картой, не платили банку годами проценты и думали, что в банках этого никто не понимает, то неожиданно за последние полгода клиентам показали, что банки про это понимают. Если по ключевой ставке 6% и большом объёме кредитов наличными банки это терпели, то при «ключе» 21% и низких объёмах выдач кредитов наличными банки просто начинают блокировать этих клиентов и говорить: «Уходите в другие банки», — отметил он.
В комментарии для РБК Тывес также добавил, что такие «рационализаторы» являются недоходными, а значит и нежелательными пользователями банковских услуг, поэтому многие кредитные организации изменили свой подход и теперь стремятся минимизировать количество таких клиентов за счёт сокращения лимитов и блокирования операций по кредитным картам.
Речь идёт о пользователях, использующих только беспроцентный период (грейс-период) по кредитным картам, который обычно составляет несколько месяцев. Потратив деньги с карты, они вносят данную сумму до начала начисления процентов, тем самым не принося доход банку. Таких пользователей кредитных карт в банках называют «грейсерами».
Как передавало ИА Регнум, в 2024 году количество выдач кредитных карт в России сократилось на 40% по сравнению с прошлым годом, а общий объём одобренных лимитов уменьшился на 32%. К решению снизить лимиты по кредиткам банки привели высокая закредитованность населения и ожидание нового роста ключевой ставки Центробанка.