Лондон, 23 апреля, 2025, 10:28 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины отменили встречу в Лондоне, которая была запланирована на 23 апреля. Об этом сообщил телеканал Sky News.

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Отмечается, что вместо этой встречи обсуждение пройдёт на уровне представителей пяти стран, но рангом ниже.

При этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига будет присутствовать в Лондоне. Планируется, что он проведёт отдельную встречу с британским коллегой Дэвидом Лэмми.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский объявил, что переговоры в Лондоне по Украине в расширенном формате пройдут 23 апреля. Британское издание Independent написало, что представители США отправятся в Лондон, чтобы предъявить киевским чиновникам «ультиматум» в пользу России, а не для переговоров по урегулированию конфликта. В статье упоминалось, что американская делегация предложит Зеленскому признать Крым российским и согласиться с тем, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО.

Газета The New York Post, ссылаясь на высокопоставленного чиновника американской администрации, написала, что на встрече в Лондоне западные страны хотят согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс позднее сообщила, что переговоры в Лондоне по урегулированию конфликта на Украине пройдут без участия госсекретаря США Марко Рубио из-за его занятости. Вместо него во встрече будет участвовать спецпосланник президента США Кит Келлог. Также не предполагается участие во встрече спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Ранее, 22 апреля, газета The New York Times написала, что Рубио отменил поездку в Лондон в связи с тем, что Украина отвергла одно из ключевых предложений президента США Дональда Трампа о соглашении, которое положит конец боевым действиям с Россией. Утверждается, что на решение госсекретаря США повлияло заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о непринятии одного из вариантов Белого дома по разрешению кризиса — о признании Украиной Крыма в качестве российской территории.

Келлог подтвердил, что представители США, европейских стран и киевского режима на встрече в Лондоне обсудят закрепление договорённостей о прекращении огня на Украине. Он отметил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не обсуждается.