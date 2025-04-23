Москва, 23 апреля, 2025, 10:21 — ИА Регнум. Аэропорт Казани возобновил приём и отправку рейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — отметил Кореняко.

Он уточнил, что ограничения действовали с 07:30 до 10:00 мск, за это время на запасных аэродромах приземлились пять самолётов, следовавших в Казань.

Временные ограничения, добавил представитель ведомства, также отменены в ульяновском аэропорту Баратаевка. Они действовали с 07:30 до 09:00 мск.

Обеспечение безопасности — главный приоритет в работе экипажей, авиадиспетчеров и служб аэропорта, подчеркнул Кореняко.

Временные ограничения на приём и оправку рейсов продолжают действовать в аэропорту Бегишево в Нижнекамске. Они были введены в 08:00 мск.