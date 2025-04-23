Москва, 23 апреля, 2025, 10:20 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) России гонят врага с русской земли. Об этом 23 апреля заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Российская армия гонит врага с русской земли, ведется тяжелая каждодневная работа», — сказал Нарышкин журналистам на пресс-конференции, посвященной проведению международного исторического диктанта «Диктант Победы».

В ночь на 23 апреля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: три вражеских дрона сбили в Тульской области, по два беспилотника ВСУ поразили над Белгородской и Курской областями и еще четыре БПЛА обезвредили над Республикой Крым, Брянской, Калужской и Орловской областями.

21 апреля Минобороны проинформировало о том, что ВС РФ продолжили вытеснять формирования украинской армии с территории Курской области. В военном ведомстве уточнили, что российские военнослужащие возобновили боевые действия в регионе против ВСУ после окончания пасхального перемирия.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские бойцы завершают разгром формирований ВСУ в курском приграничье. Он отметил, что ВС РФ один за другим освобождают населенные пункты в окрестностях Суджи.

В то же время бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский до конца не контролирует ни украинскую армию, ни ситуацию на фронте в целом. По его словам, с этим связаны нарушения Киевом пасхального перемирия. Олейник добавил, что это также в очередной раз указывает на то, что Зеленский недоговороспособен.