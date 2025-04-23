Владимир, 23 апреля, 2025, 10:16 — ИА Регнум. Отопление и горячее водоснабжение отключили в ряде районов Киржачского района Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба компании «Владимиртеплогаз».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«В целях обеспечения безопасности оборудования и людей 22 апреля с 22:00 отключены следующие котельные в зоне города Киржача. Отключение затрагивает более 12,3 тыс. жителей и 12 социальных объектов», — говорится в сообщении компании, опубликованном в Telegram-канале.

Отключения затронут котельные в зоне города Киржача: № 2 по ул. Дзержинского, 4/3 (52 МКД — 4501 жителей, 7 социальных объектов), № 6 по ул. Шелковиков, 11А (4 МКД — 154 жителей), № 9 по ул. Первый проезд, 7 (61 МКД — 4143 жителей, 5 социальных объектов), № 11 по ул. Метленкова, 1–б (8 МКД — 264 жителей), № 12 по ул. Кирова, 1–б (2 МКД — 38 жителей), № 13 по ул. Калинина, 61 (48 МКД — 3259 жителей), № 14 по ул. Северная, 5 (2 МКД — 39 жителей).

Уточняется, что подача отопления и горячего водоснабжения в дома возобновится сразу после подачи газа на котельные.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Владимирской области Александр Авдеев 22 апреля сообщил о взрыве в Киржачском районе. Причину и место взрыва он не уточнил. Был объявлен режим ЧС. Созданный в регионе оперштаб принял решение об эвакуации воинской части, семи населённых пунктов и 12 дачных посёлков. К работе приступила комиссия по оценке ущерба.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3960846" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Во Владимирской области продолжаются взрывы.

Позже Минобороны РФ проинформировало, что в Киржачском районе произошла детонация боеприпасов на складах воинской части. Предварительной причиной назвали нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил создать специальную комиссию по расследованию ЧП, её возглавил замминистра обороны генерал-полковник Андрей Булыга. В военном ведомстве заверили, что по итогам разбирательства всех виновных привлекут к ответственности.

Позже глава региона уточнил, что в результате ЧП пострадали четыре человека, трое из которых были госпитализированы. По словам Авдеева, на данный момент в четырёх ПВР находятся 495 человек, в том числе 13 детей. Людей обеспечили питанием. В Доме культуры, добавил губернатор, приступил к работе волонтёрский штаб, там же принимается гуманитарная помощь.

Утром 23 апреля по итогам заседания оперштаба Авдеев заявил, что детонация на военных складах в Киржачском районе постепенно завершается, но необходимы обследование и оценка последствий.