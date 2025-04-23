Москва, 23 апреля, 2025, 10:08 — ИА Регнум. Из России выдворен бывший сотрудник молдавских спецслужб Дмитрий Руснак, прибывший в страну для сбора разведданных. Об этом сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным спецслужбы, Руснак прибыл в Россию в 2024 году, чтобы собирать сведения закрытого характера о планах российских властей в отношении Молдавии. Ему также поручили сбор информации о силовиках и сотрудниках других госструктур России, участвующих во внешнеполитической деятельности на молдавском направлении.

«Действуя в интересах молдавской разведки, иностранец предпринял попытку легализоваться в России», — отметили в ФСБ.

Руснак намеревался демонстрировать свою лояльность и готовность к сотрудничеству якобы во благо России в случае, если им заинтересуются органы безопасности.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3960845" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Указано также, что факт прибытия бывшего сотрудника Службы информации и безопасности Республики Молдова в Россию с разведывательно-подрывными целями подтвердил допрос на полиграфе.

Деятельность иностранца не нанесла реального ущерба безопасности России. С учётом этого его выдворили их страны и запретили въезд на 60 лет, добавили в ведомстве.

Ранее в апреле ФСБ информировала о задержании в России другого молдавского гражданина, Мариуса Пруняну, который прибыл в страну по заданию украинских спецслужб. Предполагалось, что мужчина 2001 года рождения организует на российской территории ряд диверсионно-террористических актов. Для этого Пруняну купил у себя на родине автомобиль, в котором был оборудовал тайник с тремя взрывными устройствами. Пруняну намеревался поместить бомбы в тайники в Волгограде и Саратове, но был задержан сотрудниками органов безопасности. В отношении иностранца возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обращении с взрывчатыми веществами.