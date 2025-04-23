Москва, 23 апреля, 2025, 09:53 — ИА Регнум. Полностью импортозамещённый самолёт SJ-100 выполнит более сотни сертификационных полётов до начала запуска в серийное производство. Об этом 23 апреля сообщил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.

Пресс-служба ПАО «ОАК»/ТАСС

«Данному борту предстоит выполнить порядка 130 сертификационных полётов, включая специальные испытания в экстремально низких и высоких температурах», ― уточнил первый вице-премьер.

Первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков отметил, что программа импортозамещения самолёта SJ-100 вышла на финишную прямую. По его словам, на лайнере заменили около 40 импортных систем и агрегатов, включая важнейший компонент — двигатели.

По информации «Ростеха», сертификационные испытания SJ-100 планируется закончить до конца 2025 года, чтобы со следующего года начать его поставки авиакомпаниям.

Ранее в этот день полностью импортозамещённый SJ-100 с двигателями ПД-8 совершил первый полёт в Комсомольске-на-Амуре. Он длился почти 40 минут и проходил на высотах до 3 тыс. м и скоростях до 500 км/ч.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта воздушное судно SJ-100 с двигателем ПД-8 провело первый полёт в Комсомольске-на-Амуре в рамках лётных испытаний. Экипаж самолёта из трёх человек провёл в воздухе около 40 минут, сумев достичь скорости 500 км/ч и высоты 3 тыс. м. В ходе полёта двигатели работали стабильно, оценивалась их газодинамическая устойчивость на разных режимах.

В начале декабря 2024 года ПАО «Яковлев» (входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию» «Ростеха») и Московский институт электромеханики и автоматики создали алгоритмы системы автоматического управления (САУ) и автомат тяги для импортозамещённого самолёта Superjet-100. Отмечалось, что российская САУ предполагает автоматическое управление на этапах выравнивания и приземления, а также удержание самолёта вдоль осевой линии взлётно-посадочной полосы.

Государственная корпорация «Ростех» рассчитывает, что запуск в серийное производство Superjet-100 с российским двигателем ПД-8 произойдёт в начале 2026 года. Глава госкорпорации Сергей Чемезов уточнил, что ежегодно планируется выпускать по 20 самолётов SJ-100 с российским двигателем.

Опытный образец SJ-100, изготовленный производственным центром ПАО «Яковлев» при максимальном импортозамещении комплектующих, совершил первый полёт в августе 2023 года. Испытания проводили в Комсомольске-на-Амуре. Все отечественные системы в самолёте работали стабильно.