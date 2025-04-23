Москва, 23 апреля, 2025, 09:42 — ИА Регнум. Планы германских властей помешать послу России в Берлине принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы указывают на русофобию и неонацизм. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«МИД ФРГ, разработавший подобные инструкции, буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки нацизма», ― процитировали «Известия» представителя внешнеполитического ведомства.

Речь идёт о публикации издания Bild, в которой говорится, что власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла РФ в Германии Сергея Нечаева с памятной церемонии, которая посвящена разгрому нацистской Германии, если он на неё придёт.

Как передавало ИА Регнум, директор фонда Бранденбургских мемориалов Аксель Дреколль заявил, что российскому посольству с начала конфликта на Украине запретили участвовать в мероприятиях по случаю всех годовщин. По его словам, если российский посол всё равно придёт на мероприятия, то власти задействуют силы безопасности.

4 апреля газета Berliner Zeitung сообщила, что МИД Германии в служебном документе рекомендовал властям регионов, руководителям мемориалов и зарубежных представительств ФРГ не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и не пускать представителей Москвы и Минска на церемонии.

Нечаев, комментируя эти заявления, отметил, что это вызывает «горькое разочарование». Он выразил надежду на то, что власти Германии в этой ситуации поведут себя разумно, допустив при этом, что путь исторического примирения уже не актуален для Берлина.

Захарова ранее заявила, что глава МИД Германии Анналена Бербок повторяет практики нацистской Германии по сегрегации евреев и выдворению мирных жителей по этнонациональному принципу. Дипломат подчеркнула, что по сути речь идёт о возрождении нацизма.

Советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич в разговоре с ИА Регнум заявил, что инициатива Германии о недопуске россиян и белорусов к празднованию 80-летия Победы во Второй мировой войне говорит не только о возрождении нацизма, но также о переписывании истории и искажении роли Советского Союза в той войне.