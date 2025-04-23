Москва, 23 апреля, 2025, 09:32 — ИА Регнум. Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении компании Apple. Ей вменяют пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений через интернет, следует из карточки на сайте Таганского районного суда Москвы.

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В суд поступил протокол об административном правонарушении в отношении Apple Distribution International Ltd, зарегистрированной в Ирландии. Эта компания — основной владелец ООО «Эппл Рус».

Юридическому лицу грозит ответственность, предусмотренная ч. 3 ст. 6.21 за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения с использованием интернета. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 1 млн до 4 млн рублей или приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

В марте 2024 года Минюст включил движение ЛГБТ и его структурные подразделения, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, предпочтения и смену пола, в перечень ликвидированных и запрещённых в России экстремистских организаций. Ранее министерство неоднократно выявляло в деятельности этого движения признаки экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.

Компанию Apple, как сообщало ИА Регнум, уже штрафовали в России. В январе 2024 года она оплатила антимонопольный штраф в размере более 1,1 млрд рублей. Apple запрещала разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также не позволяла им использовать альтернативные способы оплаты.

Кроме того, в ноябре 2023 года стало известно, что Apple оштрафовали на 12 млн рублей за повторный отказ локализации данных россиян. В феврале того же года компания оплатила антимонопольный штраф в размере 906 млн рублей по делу «Лаборатории Касперского» о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений.