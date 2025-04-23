Бишкек, 23 апреля, 2025, 09:07 — ИА Регнум. Спецслужбы Киргизии задержали в городе Оше сотрудницу Русского дома Наталью Секерину. Об этом 23 апреля сообщили в суде Первомайского района Бишкека.

Жоомарт Ураимов/Sputnik/РИА Новости

Её подозревают в вербовке, финансировании и обучении наёмников с целью использования в вооружённых конфликтах других государств или с целью свержения государственной власти, пишет ТАСС.

Следователь Главного следственного управления Киргизии ходатайствовал об аресте Секериной. Первомайский районный суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 июня 2025 года. Ей грозит тюремное заключение на срок от семи до 10 лет. Гражданство подозреваемой уточняется.

Также в рамках расследования уголовного дела задержали ещё четырёх человек, включая сотрудника пресс-службы мэрии Оша.

Русский дом в Оше открылся в ноябре 2016 года. Он стал вторым Российским центром науки и культуры в Киргизии. Первый был открыт в Бишкеке в 2010 году. Приоритетным направлением деятельности Русского дома в Оше является развитие тесного сотрудничества России и Киргизии в гуманитарной сфере.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии пресекли подготовку массовых беспорядков в республике, целью которых был государственный переворот. Заговорщики занимались подготовкой к этому «под управлением идейных вдохновителей», один из которых находится за пределами Киргизии, предположительно в ОАЭ.

Участники заговора планировали снять провокационное видео, чтобы задеть «национальные патриотические чувства» и спровоцировать киргизскую молодёжь к протестам, затем организовать драки и погромы в районах Бишкека, где живут и работают иностранцы, и спровоцировать массовые беспорядки, отметили в госкомитете.

Организация массовых беспорядков велась из-за рубежа, организаторов разыскивают. Члены группировки, в том числе несколько человек из руководства, задержаны.