Москва, 23 апреля, 2025, 08:46 — ИА Регнум. Владелец танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе, ЗАО «Волгатранснефть» получило штраф от Росприроднадзора. Это следует из материалов дела, на которые ссылается «РИА Новости».

Виталий Тимкив/РИА Новости

В общей сложности компанию обвиняют в нарушении четырёх статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Собственнику танкера вменили несоблюдение экологических требований, неоповещение уполномоченного органа о факте разлива нефти и нефтепродуктов или представление в уполномоченный орган заведомо недостоверных сведений о факте разлива нефти и нефтепродуктов. Также взыскание наложено за нарушение требований к охране водных объектов, влекущее за собой их загрязнение, и представление на согласование плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов с заведомо недостоверными сведениями.

Сумма штрафа не уточняется. В настоящее время представители «Волгатранснефти» пытаются обжаловать решение Росприроднадзора в суде.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», вызванное штормом. В результате аварии часть нефти попала в море. Экипажи судов эвакуировали, один человек погиб.

Для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов МЧС привлекло более 32,5 тыс. добровольцев, включая представителей молодёжных движений и граждан из 20 регионов России. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил волонтёров за их вклад в ликвидацию последствий аварии. Правительство выделило 1,5 млрд рублей на устранение последствий ЧП.

В конце января специалисты завершили откачку мазута из кормовой части севшего на мель танкера «Волгонефть-239». Всего откачали более 1,4 тыс. тонн мазута.

13 февраля владельцев танкеров «Волгонефть», которые потерпели крушение в Керченском проливе, оштрафовали по решению суда. В частности, Арбитражный суд Краснодарского края назначил ЗАО «Волгатранснефть» административный штраф в размере 300 тыс. рублей за нарушение технического регламента. Прокуратура считает, что собственник не имел классификационных документов на танкер.

7 марта мэрия Анапы подала в Арбитражный суд Краснодарского края исковое заявление к компаниям «Волгатранснефть» и «Кама шиппинг», которые являются судовладельцами танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Власти требуют взыскать с ответчиков 211 млн рублей. Такую сумму муниципалитет уже оплатил по контрактам для осуществления комплексных мер по ликвидации последствий ЧС.