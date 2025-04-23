Москва, 23 апреля, 2025, 08:37 — ИА Регнум. Аэропорт Бегишево в городе Нижнекамске в Татарстане приостановил работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 08:00 мск введены также в аэропорту Нижнекамск», — отметил Кореняко.

Ранее Росавиация в целях безопасности ограничила работу аэропортов в Казани и Ульяновске. Воздушные гавани с 07:30 мск временно не принимают и не отправляют рейсы.