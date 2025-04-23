Владимир, 23 апреля, 2025, 08:24 — ИА Регнум. Состояние трёх человек, госпитализированных после ЧП в Киржачском районе Владимирской области, не представляет угрозы для жизни. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.

Владимир Никонов/РИА Новости Машина скорой помощи на перегороженной дороге в Киржачском районе Владимирской области

«Количество пострадавших к утру не изменилось: четыре человека, о которых я сообщал вчера, из них трое госпитализированы, угрозы жизни нет», — написал Авдеев в Telegram-канале.

Он отметил, что в четырёх пунктах временного размещения находятся 495 человек, в том числе 13 детей. Людей обеспечили питанием. В Доме культуры, добавил губернатор, приступил к работе волонтёрский штаб, там же принимается гуманитарная помощь.

Утром 23 апреля по итогам заседания оперштаба Авдеев заявил, что детонация на военных складах в Киржачском районе постепенно завершается, но необходимы обследование и оценка последствий.

Накануне губернатор сообщил о взрыве в Киржачском районе, в связи с чем был объявлен режим ЧС. Созданный в регионе оперштаб принял решение об эвакуации воинской части, семи населённых пунктов и 12 дачных посёлков. К работе приступила комиссия по оценке ущерба.

Минобороны РФ проинформировало, что в Киржачском районе произошла детонация боеприпасов на складах воинской части. Предварительной причиной назвали нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил создать специальную комиссию по расследованию ЧП, её возглавил замминистра обороны генерал-полковник Андрей Булыга. По итогам разбирательства, заверили в МО, виновных должностных лиц привлекут к ответственности.