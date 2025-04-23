Вашингтон, 23 апреля, 2025, 08:29 — ИА Регнум. Европейские страны опасаются потерять доступ к природным ресурсам Центральной Азии, к чему может привести признание российского статуса Крыма и усиление влияния России в Евразии. Об этом сообщило издание The National Interest (TNI).

Илья Питалев/РИА Новости

«Российский контроль над Крымом ставит под угрозу доступ Америки и Европы к природным ресурсам Центральной Азии», ― отмечают авторы статьи.

Журналисты назвали невыгодным российский статус Крыма для Европы и допустили, что Россия с учётом прочного контроля над Крымом, Чёрным морем и Кавказом якобы может попытаться ограничить транскаспийские проходы в Центральную Азию. Таким образом РФ может подавить независимость региона, указано в материале.

Также отметается, что объёмы запасов редких минералов в Центральной Азии существенно превышают украинские.

Согласно информации британской газеты The Daily Telegraph, делегация США на встрече в Лондоне 23 апреля представит план по урегулированию конфликта на Украине из семи пунктов. Документ, в частности, включает признание Крыма российским, де-факто признание освобождённых территорий российскими (без их формального признания) и снятие антироссийских санкций.

Американская газета The Wall Street Journal написала, что власти Великобритании и Франции открыты для сценария, при котором Украина согласится с потерей контроля над частью территорий. По данным издания, украинские власти могут пойти на это в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп пообещал в течение трёх дней раскрыть подробности своего плана по мирному урегулированию украинского конфликта. Согласно источникам The Wall Street Journal, признание Крыма российским регионом и отказ от вступления в НАТО входят в перечень условий, которые администрация США выдвинула Киеву для завершения конфликта.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Крым и Севастополь, которые вернулись в состав страны по итогам референдума в 2014 году, а также ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью страны.