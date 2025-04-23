Москва, 23 апреля, 2025, 08:10 — ИА Регнум. Российские военные, применив дроны «Герань-2», поразили цеха по производству взрывчатых веществ для украинской армии в окрестностях города Запорожье. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Минобороны опубликовало кадры поражения беспилотными летательными аппаратами «Герань-2» цеха и склада по производству взрывчатых веществ ВСУ в районе населённого пункта Степное Запорожской области», — говорится в сообщении.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВСУ воспользовались перемирием для переброски новых сил с ударными дронами в Запорожскую область. Он уточнил, что на ореховское и степногорское направления прибыли спецгруппы по управлению ударным дронами, которые прошли подготовку у западных специалистов и оснащены новейшим оборудованием.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска в ответ на атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что среди целей нет жилых домов или объектов социальной инфраструктуры.