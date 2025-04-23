Москва, 23 апреля, 2025, 08:10 — ИА Регнум. Украинский военнопленный обезвредил беспилотник ВСУ и спас российских бойцов. Об этом сообщил штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Юг» с позывным Повар.

Павел Лисицын/РИА Новости

«На прошлом направлении противодронное ружьё передал нам военнопленный украинец. Им же на откате посадил свою же ФПВ (ударный дрон. — Прим. ред.)», — приводит слова российского бойца «РИА Новости».

По словам военнослужащего, он вместе с товарищем с позывным Добрый выкатили украинца на мотоцикле. В итоге пленный успешно «посадил» направленный на них беспилотник ВСУ.

Российские штурмовики взяли в плен двоих украинских военных в заблокированном блиндаже, у одного из них оказалось противодроновое ружьё. Расстояние до точки эвакуации составляло не более 3 км, украинские боевики пытались ликвидировать сдавшегося в плен сослуживца.

Как передавало ИА Регнум, украинские военные неоднократно рассказывали о попытках их ликвидации при сдаче в российский плен. Так, бойцы ВСУ открыли огонь по своим сослуживицам, когда те решили сдаться солдатам ВС РФ. Одного из пленных боевикам удалось ликвидировать, он же получил контузию и осколочные ранения. По мнению военнопленных, это делается для того, чтобы они не смогли ничего рассказать российским бойцам и не попали в обменные списки.

Скрывавшийся от мобилизации в ВСУ мирный житель населённого пункта Новооленовка в ДНР погиб в результате удара украинского дрона «Баба-яга». По словам очевидцев, мужчина умер от шока. Супруга погибшего считает, что ВСУ намеренно ударили по мирным жителям.