В Казани и Ульяновске временно не работают аэропорты
В аэропортах Казани и Ульяновска временно ограничили прием и выпуск самолетов
Москва, 23 апреля, 2025, 08:05 — ИА Регнум. В аэропортах Казани и Ульяновска утром 23 апреля были введены временные ограничения на прилёт и вылет воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.
Егор Алеев/ТАСС
Для обеспечения безопасности полетов пассажирских самолётов в 07:30 мск была приостановлена работа двух аэропортов — в Казани и Ульяновске.
Причины ограничений не указаны.
Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
17 апреля подобные меры вводили аэропорты Грозного и Владикавказа. Менее чем через час ограничения сняли.
Вечером 16 апреля вводили ограничения на полеты в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля.