Москва, 23 апреля, 2025, 08:05 — ИА Регнум. В аэропортах Казани и Ульяновска утром 23 апреля были введены временные ограничения на прилёт и вылет воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

Егор Алеев/ТАСС

Для обеспечения безопасности полетов пассажирских самолётов в 07:30 мск была приостановлена работа двух аэропортов — в Казани и Ульяновске.

Причины ограничений не указаны.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

17 апреля подобные меры вводили аэропорты Грозного и Владикавказа. Менее чем через час ограничения сняли.

Вечером 16 апреля вводили ограничения на полеты в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля.