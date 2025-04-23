Киржач, Владимирская область, 23 апреля, 2025, 07:50 — ИА Регнум. Детонация на складах в Киржачском районе постепенно завершается, но необходимы обследование и оценка последствий. Об этом заявил утром 23 апреля по итогам заседания оперштаба губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Александр Авдеев Оперштаб

Он уточнил, что школы, детские сады 23 апреля работать не будут. Также не будет работать и ряд предприятий.

«Зона ЧС будет ограничена пределами конкретных населённых пунктов. О чём будет сообщено позже», — пояснил Авдеев.

При этом часть дорог в районе остаётся закрытой.

Как сообщало ИА Регнум, глава Минобороны Андрей Белоусов дал распоряжение создать специальную комиссию по расследованию ЧП в воинской части во Владимирской области.

22 апреля Александр Авдеев проинформировал о взрыве в Киржачском районе. В районе объявили режим ЧС.

Было принято решение эвакуировать в пункты временного размещения воинскую часть, жителей семи населённых пунктов и 12 дачных посёлков. Всего около 450 военных и гражданских. Авдеев заверил, что население обеспечено всем необходимым. Работает волонтёрский штаб для помощи жителям.