Госсекретарь США принял решение пропустить лондонские переговоры о прекращении огня на Украине не по причине занятости. Как утверждает 22 апреля газета The New York Times (NYT), Марко Рубио отменил поездку в связи с заявлением Владимира Зелинского о непринятии признания Крыма в качестве российской территории. Издание утверждает, что это было одно из ключевых предложений президента США Дональда Трампа о соглашении, которое положит конец боевым действиям с Россией. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1154-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Крым, Ласточкино гнездо

Переговоры по урегулированию украинского конфликта с участием США и их союзников пройдут 23 апреля в Лондоне. По данным газеты The Daily Telegraph, планируется обсудить план, состоящий из семи пунктов. Признание российского суверенитета над Крымом якобы обозначено четвёртой позицией. На этот счёт политический обозреватель Владимир Корнилов в Telegram-канале 23 апреля напомнил совет представителя Кремля Дмитрия Пескова доверять только первоисточникам, поскольку даже уважаемые издания стали позволять себе публикацию недостоверной информации.

«Тем более что тот же Telegraph публиковал немало фейков об украинской войне. Скорее всего, американцы просто сделали очередной вброс с тем, чтобы заранее прощупать реакцию сторон», — предположил Корнилов.

Ранее о том, что госсекретарь США не будет участвовать в переговорах в Лондоне, поскольку он занятой человек, сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс. Она добавила, что диалог будет вести спецпосланник президента США Кит Келлог.

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