Москва, 23 апреля, 2025, 07:40 — ИА Регнум. Над семью российскими регионами за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

В Telegram-канале ведомства уточнили, что три вражеских дрона сбили в Тульской области. По два беспилотника ВСУ поразили над Белгородской и Курской областями. Ещё четыре БПЛА обезвредили над Республикой Крым, Брянской, Калужской и Орловской областями.

Как сообщало ИА Регнум, утром 23 апреля в хуторе Шаховка Белгородской области ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на частный дом. В результате мирная жительница получила ранения, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным Минобороны РФ, за всё время пасхального перемирия в период с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля ВСУ предприняли шесть попыток атак, применили 90 БПЛА самолётного типа, из которых восемь — вне зоны СВО. Противник совершил 1404 обстрела из арторудий, РСЗО и минометов, а также нанёс 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям российских войск.