Киржач, Владимирская область, 23 апреля, 2025, 07:30 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Андрей Белоусов дал распоряжение создать специальную комиссию по расследованию ЧП в воинской части во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Ксения Михайлова/РИА Новости

Установлено, что произошла детонация боеприпасов на складах воинской части. Предварительной причиной назвали нарушение требований безопасности при проведении работ с опасными приборами.

Спецкомиссию возглавил замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга.

«По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — заверили в ведомстве.

В результате происшествия пострадали четыре человека, погибших нет.

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Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля губернатор Владимирской области Александр Авдеев проинформировал о взрыве в Киржачском районе. В районе объявили режим ЧС.

Было принято решение эвакуировать в пункты временного размещения воинскую часть, жителей семи населённых пунктов и 12 дачных посёлков. Всего около 450 военных и гражданских. Авдеев заверил, что население обеспечено всем необходимым.