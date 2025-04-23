Москва, 23 апреля, 2025, 07:24 — ИА Регнум. К выборам в Румынии готовится Джордже Симион — преемник бывшего кандидата в президенты, эксперта в области устойчивого развития Кэлина Джорджеску. Это событие вызвало политическое землетрясение, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Bogdan Buda/AP/TASS Джордже Симион

«В Румынии накануне майских президентских выборов — новое политическое землетрясение. У снятого с выборов Джорджеску появился преемник — тоже правый консерватор Симион», — прокомментировал сенатор в Telegram-канале.

По словам Пушкова, Симион лидирует среди всех кандидатов, набрав 35% голосов. Член Совфеда привёл заявление румынского политика, который пообещал в случае избрания президентом вернуть к власти Джорджеску, поскольку у него больше всего голосов румынских избирателей.

Сенатор задался вопросом, снимут ли и Симиона с выборов после таких слов.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря 2024 год Конституционный суд Румынии аннулировал итоги президентских выборов, прошедших 24 ноября, по причине серьёзных нарушений, которые подтвердили рассекреченные документы Высшего совета безопасности. По информации из официальных источников, независимый кандидат Кэлин Джорджеску лидировал с 22,94% голосов. Результаты отменили после жалоб со стороны общественных организаций, кандидатов и госструктур. Голосование пройдёт заново 4 мая. Второй тур голосования при необходимости состоится 18 мая.

Джорджеску назвал решение КС Румынии государственным переворотом. По словам кандидата, правосудие в стране утратило суть.

Румынские правоохранительные органы 5 марта начали обыски в частных компаниях в рамках расследования незаконного финансирования избирательной кампании политика. На следующий день суд в Бухаресте оставил Джорджеску под судебным контролем.

Центральное избирательное бюро 9 марта объявило об отказе в регистрации Джорджеску и другим двум независимым кандидатам на выборах в Румынии. По мнению бюро, поданные политиком документы якобы не соответствуют требованиям закона. Это решение вызвало протесты в Бухаресте, что повлекло за собой столкновения с полицией. Джорджеску заявил, что отказ в регистрации независимым кандидатам является прямым ударом по демократии, это говорит о нахождении Румынии под тиранией.

Служба внешней разведки России заявила, что за решением прокуратуры Румынии о предъявлении обвинений Джорджеску стоит руководство Евросоюза. Отмечалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сыгравшая основную роль в признании недействительными итогов первого тура выборов в Румынии в конце 2024 года, потребовала от нынешних властей в Бухаресте не допустить Джорджеску к повторному голосованию в мае. При этом она угрожала Румынии ограничением доступа к фондам ЕС, если независимый политик будет продолжать участвовать в выборах президента.